Пенелопа Крус впервые за долгое время вышла на публику с мужем

Голливудская актриса Пенелопа Крус впервые за долгое время появилась на публике с мужем, артистом Хавьером Бардемом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем посетили футбольный матч между командами «Пари Сен-Жермен» и «Лорьяном», который прошел 2 мая в Париже. Актриса была запечатлена в черной футболке, кепке и браслете. Артистка вышла на публику с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Хавьер Бардем предпочел футболку с принтом, кепку и очки.
В августе Пенелопа Крус и Хавьер Бардем посетили концерт рэпера Bad Bunny в Пуэрто-Рико. На видео, снятых гостями, актриса была запечатлена в черном боди с декольте, кружевной накидке в тон и голубых джинсах-клеш с ремнем Chanel. Муж артистки появился на мероприятии в белой рубашке, кепке и джинсовых шортах. В роликах супруги танцевали и подпевали исполнителю.
С 2007 года Пенелопа Крус состоит в отношениях с актером Хавьером Бардемом. Пара познакомилась после совместных съемок в фильме Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». В 2010 году звезды связали себя узами брака в доме общего друга на Багамах.