Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Филиппа Янковского вернулась в Россию

Актриса Оксана Фандера опубликовала кадры с семьей в личном блоге
Оксана Фандера и Филипп Янковский
Оксана Фандера и Филипп Янковский

Актриса Оксана Фандера, жена Филиппа Янковского, приехала в Россию. Эту новость она сама сообщила в личном Telegram-канале.

1 мая 2026 года Фандера собрала родных на даче. Поводов было сразу два: 31-й день рождения дочери Елизаветы Янковской и 85-летие свекрови Людмилы Зориной. Праздник прошел в тесном семейном кругу.

Оксана Фандера, фото: соцсети
Оксана Фандера, фото: соцсети
Елизавета Янковская с бабушкой Людмилой Зориной, фото: соцсети
Елизавета Янковская с бабушкой Людмилой Зориной, фото: соцсети
Елизавета Янковская и Диана Пожарская, фото: соцсети
Елизавета Янковская и Диана Пожарская, фото: соцсети

В своем блоге актриса опубликовала несколько кадров. На них попали Иван Янковский с женой Дианой Пожарской и их сыном, а также сама Фандера в окружении других родственников. Филиппа Янковского на фотографиях не видно.

Диана Пожарская и Иван Янковский, фото: соцсети
Диана Пожарская и Иван Янковский, фото: соцсети
Иван Янковский с сыном, фото: соцсети
Иван Янковский с сыном, фото: соцсети
Иван и Елизавета Янковские, фото: соцсети
Иван и Елизавета Янковские, фото: соцсети

Напомним, в 2022 году Оксана Фандера уехала в Грузию. Муж и дети остались в Москве. После этого актриса почти не появлялась на публике и редко снималась. По данным СМИ, Янковский-старший не может переехать к жене в Тбилиси из-за съемок, но приезжает к ней почти каждые выходные.

Фандера и Янковский встретились в 1988 году на дне рождения общего друга. В октябре 1990 года у них родился сын Иван, а в мае 1995 года — дочь Лиза.