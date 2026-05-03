Актриса Оксана Фандера, жена Филиппа Янковского, приехала в Россию. Эту новость она сама сообщила в личном Telegram-канале.
1 мая 2026 года Фандера собрала родных на даче. Поводов было сразу два: 31-й день рождения дочери Елизаветы Янковской и 85-летие свекрови Людмилы Зориной. Праздник прошел в тесном семейном кругу.
В своем блоге актриса опубликовала несколько кадров. На них попали Иван Янковский с женой Дианой Пожарской и их сыном, а также сама Фандера в окружении других родственников. Филиппа Янковского на фотографиях не видно.
Напомним, в 2022 году Оксана Фандера уехала в Грузию. Муж и дети остались в Москве. После этого актриса почти не появлялась на публике и редко снималась. По данным СМИ, Янковский-старший не может переехать к жене в Тбилиси из-за съемок, но приезжает к ней почти каждые выходные.
Фандера и Янковский встретились в 1988 году на дне рождения общего друга. В октябре 1990 года у них родился сын Иван, а в мае 1995 года — дочь Лиза.