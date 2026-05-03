Режиссер Александр Котт работает над сериалом о врачах

Александр Котт — режиссер, сценарист, продюсер и руководитель мастерской на кафедре режиссуры игрового фильма ВГИКа. Брат близнец режиссера Владимира Котта. Среди наиболее известных работ режиссера — фильмы «Брестская крепость», «Троцкий», «Спитак», «Чук и Гек. Большое приключение» и другие. Снимался как актер в картине «Зона турбулентности» и сериале «Шерлок Холмс». Является членом Союза кинематографистов России.