Режиссер Александр Котт работает над сериалом о врачах

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Режиссер Александр Котт рассказал ТАСС, что работает над телевизионным сериалом о врачах в жанре исторического боди-хоррора.
«Я работаю над телевизионным сериалом — историческим боди-хоррором. Это будет сериал о врачах», — сказал он.
По словам режиссера, вдохновением для него послужил проект американского стримингового сервиса HBO Max «Больница Питт». Проект находится на этапе подготовки к съемкам.
«Сейчас идут читки, поиск материалов. Все то, что предшествует [съемкам]», — добавил режиссер.
Александр Котт — режиссер, сценарист, продюсер и руководитель мастерской на кафедре режиссуры игрового фильма ВГИКа. Брат близнец режиссера Владимира Котта. Среди наиболее известных работ режиссера — фильмы «Брестская крепость», «Троцкий», «Спитак», «Чук и Гек. Большое приключение» и другие. Снимался как актер в картине «Зона турбулентности» и сериале «Шерлок Холмс». Является членом Союза кинематографистов России.