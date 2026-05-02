Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Тело актрисы Пресниковой из «Папиных дочек» и «Интернов» кремировали

Семья актрисы театра и кино Евгении Пресниковой решила кремировать ее тело

По решению семьи актрисы театра и кино Евгении Пресниковой после смерти ее тело кремировали. Об этом aif.ru рассказала близкая знакомая семьи Ольга Гущина.

Евгения Пресникова
Евгения ПресниковаИсточник: Legion-Media.ru

Она отметила, что супруги и сын актрисы приняли решение не оповещать широкую общественность о ее смерти и похоронах.

«Виктор Николаевич сообщил о смерти супруги только на 9-й день, вообще никто не знал… Он сказал, что ее тело кремировали», — поделилась собеседница издания.

По словам Ольги Гущиной, супруг Пресниковой очень тяжело переживает ее смерть.

«Они больше 60 лет были вместе… Евгения Михайловна была чудесной женой и мамой, трогательной, заботливой. У них с Виктором Николаевичем были удивительные взаимоотношения! Очень трепетные! Они берегли друг друг друга. Сейчас такое крайне редко встречается, особенно в актерской среде. Для семьи это немыслимая потеря», — добавила она.

Ранее Ольга Гущина рассказала, что Евгения Пресникова попала в больницу 15 апреля из-за ухудшегося самочувствия. 17 апреля ее не стало.

Евгения Пресникова более 60 лет посвятила Центральному детскому театру (ныне РАМТ). Кроме того, еа счету Евгении Пресниковой 86 работ в кино и сериалах, среди которых «Интерны», «Отель Элеон», «Каменская», «Людмила Гурченко», «Доктор Тырса», «Солдаты», «Таксистка» и т. д. В сериале «Папины дочки» она сыграла Элеонору Стефанович.