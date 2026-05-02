Сын звезды «Крокодила Данди» арестован за домашнее насилие

В субботу, 2 мая, полиция Лос-Анджелеса задержала 27-летнего Ченса Хогана, сына австралийского актера Пола Хогана, известного по роли в фильме «Крокодил Данди». Об этом сообщает издание The New York Post.
Уточняется, что около 10:30 утра в полицию поступил звонок о бытовом конфликте и возможном домашнем насилии.
К моменту прибытия патрульных Ченс Хоган покинул место происшествия, но позже был обнаружен и взят под стражу. Мужчине было предъявлено обвинение в домашнем насилии.
На месте инцидента находился сам 86-летний Пол Хоган и женщина, личность которой не раскрывается. Они давали показания офицерам полиции. Ченс Хоган проживает в одном доме с отцом.