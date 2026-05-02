Звезда «Кадетства» рассказал о потере супруги и воспитании сына в одиночку

Звезда сериала «Кадетство» Артем Терехов откровенно рассказал о пережитой трагедии. В свежем выпуске «Песни от всей души» актер признался, что потерял супругу и теперь воспитывает сына в одиночку. Раскрывать подробности Терехов не стал, лишь подчеркнув, что отныне он вдовец.
«Я вдовец. Давайте не будем об этом… У меня есть сын, ему семь лет. Он занимается в музыкальной школе имени Дягилева. Выбрал фольклор», — высказался Терехов.
Он также дал понять, что на данный момент он не состоит в отношениях.
Известно, что в 2019 году вокруг Терехова разгорелся скандал: женщина заявила о том, что воспитывает ребенка от актера. Тогда он решился на ДНК-тест, который показал 0% родства. В то же время артист заявил, что счастлив в браке и воспитывает сына.