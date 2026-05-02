Звезда культового сериала «Клон» Даниэла Эскобар вышла на связь с российскими зрителями, чтобы выразить им свою признательность. Как сообщает «СтарХит», 57-летняя актриса рассказала о неожиданной встрече в США с поклонницей из России, которая призналась ей в любви к ее персонажу — Маизе.
«Она не была той злодейкой, какой ее считали. Они увидели, что эта женщина — нелюбимая, озлобленная, грустная», — поделилась Эскобар своим видением героини.
Актриса подчеркнула, что для нее очень важна поддержка российских фанатов, и каждое их слово отзывается в ее сердце.
«Хочу вас поблагодарить. Огромное, огромное спасибо за то, что вы меня смотрите, за то, что меня любите», — обратилась она к поклонникам.
Напомним сюжетную линию: по сюжету «Клона» девушка Жади (Джованна Антонелли) остается сиротой и вынуждена вернуться из Бразилии в Марокко. Ей приходится адаптироваться к новым для нее мусульманским обычаям и пережить влюбленность в друга семьи — Лукаса (Мурило Бенисио). Маиза становится соперницей Жади на пути к личному счастью.