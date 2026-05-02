Режиссер фильма «Покидая Неверленд» заявил, что Майкл Джексон хуже Эпштейна

Режиссер фильма «Покидая Неверленд» Дэн Рид, заявлявший, что в детстве стал жертвой насилия со стороны поп-короля, высказался по поводу возможной связи артиста с секс-преступником Джеффри Эпштейном. Он считает, что Майкл Джексон был куда хуже скандально известного финансиста.
Такое заявление спровоцировало возмущение ярых поклонников Джексона. Помимо попытки высмеять Рида, они также высказались о возможном сговоре Дэна с командой Джеффри (какая выгода могла бы быть в этом для него, они так и не объяснили).
Позднее по сети разошлась фотография Джексона и Эпштейна, которую многие сочли фейковой. Однако один из экс-телохранителей опроверг это, заметив, что лично присутствовал рядом с Майклом, когда было сделано это фото. Правда, по его словам, на тот момент никто даже не знал, кто такой Эпштейн.