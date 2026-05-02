Мэрил Стрип лично пригласила Леди Гагу сняться в сиквеле «Дьявол носит Prada»

Актрис призналась, что сама набрала номер певицы
Мэрил Стрип в фильме «Дьявол носит "Prada"»
Мэрил Стрип в фильме «Дьявол носит "Prada"»

Мэрил Стрип призналась, что именно она уговорила Леди Гагу появиться в продолжении «Дьявол носит Prada». В разговоре с Джимми Киммелом актриса рассказала, что лично набрала номер певицы.

«По сценарию там должна была быть поп-звезда, которая поет вживую на подиуме в Милане. Я подумала: почему бы не пригласить Гагу? Она потрясающая. К тому же обожает моду. И у меня был ее номер. Я так ее люблю. Она всегда готова к экспериментам», — объяснила 76-летняя звезда.

Стрип назвала Гагу «божественной» и отметила ее чувство юмора вместе с готовностью к импровизации. Актриса добавила: певица в тот момент находилась в мировом турне и прилетала на съемки прямо с концертов, где собиралось по 75 тысяч зрителей.

Леди ГагаИсточник: Legion-Media.ru

В сиквеле Леди Гага появляется в формате камео. Ее героиня вступает в конфликт с главным редактором Runway Мирандой Пристли.

К слову, за работу в первом фильме «Дьявол носит Prada» Мэрил Стрип получила двойной гонорар. Актриса изначально отказалась от роли — ее не устроило предложенное вознаграждение. Она заявила продюсерам, что скорее завершит карьеру, чем согласится на недостойную оплату, и те пошли на уступки.