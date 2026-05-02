Рестлер Крис Джерико снимется в сериале «Декстер: Воскрешение»

Первый сезон «Декстера: Воскрешение» вышел в июле 2025 года и получил хвалебные отзывы критиков. Сериал также удостоился оценки в 9 баллов из 10 по версии IMDb. Съемки второго сезона стартовали в середине апреля, его выход планируется ближе к концу 2026 года.