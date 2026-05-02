Рестлер Крис Джерико снимется в сериале «Декстер: Воскрешение»

Актерский состав сериала «Декстер: Воскрешение» пополнил популярный рестлер Крис Джерико. Суперзвезду WWE и AEW заметили на фото со съемочной площадки — возможно, спортсмену достанется роль какого-то антагониста.
Первый сезон «Декстера: Воскрешение» вышел в июле 2025 года и получил хвалебные отзывы критиков. Сериал также удостоился оценки в 9 баллов из 10 по версии IMDb. Съемки второго сезона стартовали в середине апреля, его выход планируется ближе к концу 2026 года.
Накануне стало известно, что во втором сезоне шоу также сыграет Кейн Ходдер (Джейсон Вурхиз из «Пятница 13-е»).
