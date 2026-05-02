Александр Петров рассказал, почему не боится самых тяжелых ролей

Артист не испытывает страха перед трудными образами и, напротив, считает их более интересными
Александр Петров на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба
Александр Петров на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба

Актер Александр Петров продолжает работать над драматическими проектами и отдает предпочтение сложным ролям. Недавно он принял участие в съемках фильма «Коммерсант», где исполнил роль предпринимателя 1990-х годов, оказавшегося в заключении.

В интервью KP.RU артист дал понять, что не испытывает страха перед трудными образами и, напротив, считает их более интересными и профессионально значимыми. По его мнению, именно такие роли позволяют глубже исследовать характер человека.

Петров отметил, что в напряженных сюжетах и конфликтных ситуациях особенно ярко проявляется человеческая сущность. Он пояснил, что подобные истории помогают искать ответы на фундаментальные вопросы о природе человека, его мотивах и поведении в сложных жизненных обстоятельствах.

Говоря о проекте «Коммерсант», актер подчеркнул, что его привлекла не только драматическая составляющая, но и наличие надежды в финале. При этом герой, по его словам, проходит серьезные испытания, которые сильно меняют его внутреннее состояние.

Артист добавил, что персонаж переживает глубокую трансформацию и становится надломленным жизненными обстоятельствами, причём эти изменения могут быть гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.