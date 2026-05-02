Актер Андрей Смоляков дал откровенное интервью, в котором рассказал о своей жизни в Израиле. Видео опубликовано на онлайн-канале Sheinkin40.
Смоляков признался, что чувствует себя в новой стране комфортно. Одна из главных причин — возможность общаться на родном языке.
«Мне здесь хорошо, я тут могу не прибегать к иностранным языкам и не прибегаю», — пояснил артист.
По словам Смолякова, скучать ему тоже не приходится. Его радуют местные пейзажи и культурная жизнь: море, театры и музеи. Кроме того, он ценит возможность быстро добраться до любой точки страны. Как и в России, на улицах Израиля актера часто узнают и дарят улыбки. «Идешь по набережной и понимаешь, что я все-таки не зря работал», — делится он.
Внимание прохожих Смолякова не тяготит. Он охотно соглашается на совместные фото и считает такие просьбы нормальной частью успеха. Сейчас артист готовится к съемкам нового сезона сериала «Мосгаз» в России.