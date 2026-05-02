Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Мосгаза» рассказал о жизни в Израиле: «Все-таки не зря работал»

Российский актер Андрей Смоляков рассказал о жизни в Израиле
Андрей Смоляков в сериале «Мосгаз. Дело №11: Розыгрыш»
Андрей Смоляков в сериале «Мосгаз. Дело №11: Розыгрыш»

Актер Андрей Смоляков дал откровенное интервью, в котором рассказал о своей жизни в Израиле. Видео опубликовано на онлайн-канале Sheinkin40.

Смоляков признался, что чувствует себя в новой стране комфортно. Одна из главных причин — возможность общаться на родном языке.

«Мне здесь хорошо, я тут могу не прибегать к иностранным языкам и не прибегаю», — пояснил артист.

Андрей Смоляков
Андрей СмоляковИсточник: Алексей Молчановский

По словам Смолякова, скучать ему тоже не приходится. Его радуют местные пейзажи и культурная жизнь: море, театры и музеи. Кроме того, он ценит возможность быстро добраться до любой точки страны. Как и в России, на улицах Израиля актера часто узнают и дарят улыбки. «Идешь по набережной и понимаешь, что я все-таки не зря работал», — делится он.

Внимание прохожих Смолякова не тяготит. Он охотно соглашается на совместные фото и считает такие просьбы нормальной частью успеха. Сейчас артист готовится к съемкам нового сезона сериала «Мосгаз» в России.