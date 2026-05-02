По словам Смолякова, скучать ему тоже не приходится. Его радуют местные пейзажи и культурная жизнь: море, театры и музеи. Кроме того, он ценит возможность быстро добраться до любой точки страны. Как и в России, на улицах Израиля актера часто узнают и дарят улыбки. «Идешь по набережной и понимаешь, что я все-таки не зря работал», — делится он.