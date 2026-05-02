Анна Хилькевич честно рассказала, как совмещает карьеру и материнство. У актрисы подрастают три дочери, но позволить себе полноценный декрет она не может. Своими мыслями на этот счет звезда поделилась в интервью Леди Mail.
«Честно, я не была в декрете вообще ни разу, так как нигде не трудоустроена и работаю сама на себя», — призналась актриса.
Исключением стали лишь короткие промежутки, когда Анна не брала проекты сразу после рождения ребенка. Но и эти периоды Хилькевич называет декретом с большой натяжкой. Причина не только в съемках: у нее несколько собственных бизнесов, которые требуют постоянного контроля.
«У меня есть бизнесы, поэтому уйти в декрет просто невозможно. Но я точно могу сказать, что семья для меня — это самая большая ценность», — заявила Хилькевич.
Звезда дорожит каждым моментом с детьми: будь то прогулки или тихие дни дома, когда удается побыть вместе. Актриса отметила, что прожила с мужем больше десяти лет. Секрет крепкого союза, по ее словам, кроется в умении договариваться и уважать друг друга даже в самых острых конфликтах.
