Актриса Анна Пескова рассказала о талантах своего кота: «Огородный товарищ»

У актрисы Анны Песковой рабочий график расписан на месяцы вперед — съемки, репетиции, поездки. Однако если выдается свободное время, то старается вырваться на дачу. И там каждую минуту уделяет работе на грядках.
«Кустарники не требуют изнурительной заботы. Сухие веточки секатором обрезаю сама, удобрения добавляю, — рассказала актриса aif.ru. — Но больше всего я люблю цветы. Я — цветочница в душе, обожаю гортензии, пионы, тюльпаны, розы».
По словам Анны, обычно ей помогает либо дочь (по вдохновению), либо муж (если его попросить). Но есть один помощник, которого не надо просить и которому не нужно вдохновение. Это — ее кот.
«Он — настоящий мой огородный товарищ, — смеется актриса. — Воображает себя главным помощником в цветочных делах. Есть даже фото, когда я с лопатой копаю ямки, а кот чинно восседает рядом и следит за тем, чтобы я все делала правильно — вот так торжественно мы с ним высаживали гортензию. У меня в саду кустов около тридцати».