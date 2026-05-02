Звезда «Дневников вампира» Иен Сомерхолдер завершил актерскую карьеру еще в 2019 году. Решение покинуть прибыльное телевидение далось ему непросто: артист признался, что столкнулся с огромными финансовыми проблемами. По словам Сомерхолдера, «мошенничество» оставило его «в восьмизначной яме», из которой теперь практически невозможно выбраться.
Как рассказал 47-летний актер на форуме в Манхэттен-Бич, денежные трудности возникли из-за внутренних конфликтов в его собственном бизнесе. К этому добавились мошеннические действия со стороны крупного клиента. Чтобы покрыть долги, Сомерхолдеру и его супруге Никки Рид пришлось пойти на крайние меры. «Продать дома, картины, машины, часы — практически всё», — перечислил Иен то, от чего им пришлось избавиться.
