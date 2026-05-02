Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Дневников вампира» Сомерхолдер распродал личные вещи из-за долгов

Артист признался, что столкнулся с огромными финансовыми проблемами
Иен Сомерхолдер
Иен Сомерхолдер

Звезда «Дневников вампира» Иен Сомерхолдер завершил актерскую карьеру еще в 2019 году. Решение покинуть прибыльное телевидение далось ему непросто: артист признался, что столкнулся с огромными финансовыми проблемами. По словам Сомерхолдера, «мошенничество» оставило его «в восьмизначной яме», из которой теперь практически невозможно выбраться.

Как рассказал 47-летний актер на форуме в Манхэттен-Бич, денежные трудности возникли из-за внутренних конфликтов в его собственном бизнесе. К этому добавились мошеннические действия со стороны крупного клиента. Чтобы покрыть долги, Сомерхолдеру и его супруге Никки Рид пришлось пойти на крайние меры. «Продать дома, картины, машины, часы — практически всё», — перечислил Иен то, от чего им пришлось избавиться.

