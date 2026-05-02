Стала известна причина смерти актрисы Пресниковой из «Папиных дочек»

Актриса театра и кино Евгения Пресникова скончалась в возрасте 86 лет. Близкая знакомая семьи Ольга Гущина рассказала aif.ru, как знаменитость жила в последние годы и что с ней случилось.
«К сожалению, в последние годы Евгения Михайловна болела. Сильно подводило зрение, она начала слепнуть. Рядом были муж и сын, которые окружали ее любовью и вниманием, все заботы взяли на себя», — поделилась она.
По словам Гущиной, 15 апреля актрисе стало плохо, ей вызвали скорую.
«Ей 15-го стало плохо. Муж вызвал скорую, ее отвезли в больницу. И 17-го в больнице ее не стало», — добавила собеседница издания.
Евгения Пресникова более 60 лет посвятила Центральному детскому театру (ныне РАМТ). Кроме того, еа счету Евгении Пресниковой 86 работ в кино и сериалах, среди которых «Интерны», «Отель Элеон», «Каменская», «Людмила Гурченко», «Доктор Тырса», «Солдаты», «Таксистка»