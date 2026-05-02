Умерла актриса из сериалов «Папины дочки» и «Интерны» Евгения Пресникова

В возрасте 86 лет умерла советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Евгения Пресникова, сыгравшая в сериалах «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и «Интерны». О смерти актрисы сообщили в группе ВКонтакте «ТЕАТР. Спектакли. Новости культуры».