Умерла актриса из сериалов «Папины дочки» и «Интерны» Евгения Пресникова

Заслуженная артистка РСФСР Евгения Пресникова скончалась в 86 лет

В возрасте 86 лет умерла советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Евгения Пресникова, сыгравшая в сериалах «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и «Интерны». О смерти актрисы сообщили в группе ВКонтакте «ТЕАТР. Спектакли. Новости культуры».

Евгения Пресникова
Евгения ПресниковаИсточник: Legion-Media.ru

Одной из старейших актрис Центрального детского театра (ныне РАМТ) и супруги театрального режиссера и актера Виктора Лакирева не стало 17 апреля. В РАТМ она служила с 1962 года.

«Актриса до последней клеточки. Красивая, глубокая, настоящая. Носительница той самой уходящей театральной породы», — говорится в некрологе.

На счету Евгении Пресниковой 86 работ в кино и сериалах, среди которых «Отель Элеон», «Каменская», «Людмила Гурченко», «Доктор Тырса», «Солдаты», «Таксистка» и т. д. В сериале «Папины дочки» она сыграла Элеонору Стефанович.

Ранее сообщалось о смерти актрисы из «Реальных пацанов» Натальи Мироновой. Причиной ее кончины, предварительно, стал оторвавшийся тромб.