Медведев назвал любимые военные фильмы

Зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал фильмы «Офицеры», «Летят журавли» и «Освобождение» своими любимыми картинами о Великой Отечественной войне. Об этом он заявил на форуме «Единая Россия. Есть результат!».
По словам Медведева, киноленты хорошо известны огромному количеству россиян. При этом просмотр фильма «Освобождение» поможет понять масштаб победы и дает абсолютное представление о ее ценности, указал зампред СБ РФ. Он подчеркнул, что в картине представлены сцены, созданные без искусственного интеллекта и цифровой кинематографии.
Медведев добавил, что пересматривать военные фильмы девятого мая стало традицией, которой следует его семья.