Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Толкалиной и Кончаловского сделала кольцо с зубом парня: «У него фобия»

Мария Михалкова-Кончаловская сделала серебряное кольцо с зубом мудрости возлюбленного
Мария Михалкова-Кончаловская, фото: соцсети

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, актриса Мария Михалкова-Кончаловская, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сделала серебряное кольцо с зубом мудрости своего возлюбленного. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Мой молодой человек максимально не любит, как выглядят зубы. У него есть какая-то фобия. Я не знаю, как она называется. Когда тебе неприятно от вида человеческих зубов. И я такая: "А можно зубик твой, пожалуйста, взять?"» — рассказала артистка.

Михалкова-Кончаловская отметила, что взяла идею у исторических личностей. По ее словам, такие украшения делали в разные эпохи. В частности, они были у королевы Виктории. Для осуществления своей задумки актриса обратилась в студию и посетила мастер-класс по созданию серебряных колец.

Артистке отказало несколько заведений, но в одном из них мастера согласились. Украшение было сделано с нуля. Актриса инкрустировала зуб фианитом.

По словам Михалковой-Кончаловской, стоматолог возлюбленного думала, что актриса хочет его приворожить созданием такого украшения.

«Она нас сдала, девочки. Как говорил Булгаков: «Ведьма, так ведьма. Это очень шикарно». Мы согласны с Михаилом Афанасьевичем», — поделилась актриса.

Ранее Мария Михалкова-Кончаловская развелась с мужем после пяти лет брака.