Лянка Грыу рассказала, как освоила стрельбу из винтовки

Лянка Грыу в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала об экстремальных сценах на съемках четвертого сезона сериала «СМЕРШ». Актриса сыграла одну из главных ролей. Ее героиня — Марика Вернер, немка, которая живет и работает в СССР во время Великой Отечественной войны.
«Моя героиня попадает в такие передряги. Я стреляла из винтовки, бегала на каблуках по винтовым лестницам, лазала по вытяжным трубам. Меня туда закидывали ребята, и дальше вместе с оператором мы лезли по этим узким вытяжкам. И все это — в узких юбках, красивых блузках, в совершенно не приспособленной для этого одежде», — рассказала Лянка Грыу.
Героине нужно было проявить качества хорошего бойца, а актрисе — выучить боевую связку: это драка с удушением, перелетами по комнате, ударами о стену. Кроме того, по сюжету ее персонаж лихо водит автомобиль.
«На съемках меня научили водить раритетный BMW 1935 года выпуска. Это непросто: давишь на газ — автомобиль не двигается, а в какой-то момент резко срывается с места. Нужно было найти контакт с машиной, чтобы она не заглохла в кадре. Ведь мне надо было буквально запрыгивать в машину, заводить ее, трогаться и лихо входить в повороты на этом неповоротливом “тракторе”. Иначе сцену погони было не снять», — вспоминает Грыу.
