Звезду «Дьявол носит Prada» раскритиковали за «оторванность от реальности»

Актриса Эмили Блант призвала людей увольняться с работы без интереса
Эмили Блант
Эмили БлантИсточник: Legion-Media.ru

Звезду «Дьявол носит Prada», актрису Эмили Блант, раскритиковали за «оторванность от реальности». Актриса дала интервью YouTube-каналу Betches. Блант дала совет для «женщин, которые сейчас ненавидят свою работу».

«Увольняйтесь. Просто найдите то, чем вы действительно хотите заниматься. Даже если вы ничего не зарабатываете, пока вы любите свою работу, вы будете счастливы», — высказалась актриса.

После этого ее начали массово критиковать за непрактичный совет.

9 июля 2025 года сообщалось о начале работы над сиквелом «Дьявол носит Prada». Издание THR отмечало, что автор сценария оригинальной картины Элин Брош Маккенна пишет текст к потенциальному продолжению популярного фильма. Продюсированием займется Венди Файнерман, которая также работала над первой лентой.

В августе стало известно, что Эмили Блант кардинально сменила имидж для «Дьявол носит Prada 2». Она появилась в кадре папарацци в черно-красном свитере Coach с вышитой надписью «NY» и изображением яблока. Образ дополнили серебристый галстук и солнцезащитные очки Dior. При этом Эмили Блант предстала с холодным блондом и стрижкой каре.