Глафира Тарханова показала редкие фото с дочерью: «Титанический труд»

Актриса Глафира Тарханова поделилась редкими кадрами с младшей дочерью и откровенно высказалась о сложностях материнства.
Звезда воспитывает пятерых детей вместе с мужем, актером Алексем Фаддеевым: сыновей Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора, а также дочь Лукерью, родившуюся летом 2024 года.
В личном блоге Тарханова опубликовала несколько фотографий с девочкой, однако, как и прежде, не стала показывать ее лицо. Вместе с этим актриса затронула тему баланса между работой и семьей, подчеркнув, что этот выбор всегда индивидуален.
«Мам, бывает, осуждают за их работоспособность. Лучше бы помогли финансово. Сейчас ситуаций много разных, но работающая мама — это все равно остается индивидуальным решением в каждой семье», — написала она.
Актриса также выразила поддержку женщинам, воспитывающим детей без помощи близких. Она назвала это «титаническим трудом» и в физическом, и в эмоциональном смыслах.
