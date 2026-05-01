Лянка Грыу назвала работой в удовольствие съемки с Игорем Петренко

«Это была настоящая радость, когда мы с Игорем снова встретились на съемках. Прошло более 10 лет с момента, как мы работали над проектом “Шерлок Холмс”, и вот мы снова в одном кадре и вновь играем романтическую пару. Игорь Петренко — потрясающий партнер, профессионал, человек невероятной глубины, таланта и душевной красоты. Работать с ним — одно удовольствие. К тому же я чувствовала опору: все-таки для Игоря это уже не первый сезон “СМЕРШ”. На съемочной площадке я была как дома», — вспоминает Лянка Грыу.