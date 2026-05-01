Шэрон Стоун рассказала о прошлом своих родителей: «Полная нищета»

Голливудская актриса вспомнила, что ее семья жила в бедности
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун

Американская актриса Шэрон Стоун поделилась новыми подробностями о своей семье и происхождении. В эфире шоу Дрю Бэрримор она заявила, что является потомком представителей королевской линии, однако ее семья не получила наследство из-за устаревших социальных норм.

По словам Стоун, трагедия в семье ее отца произошла после аварии на нефтяной скважине.

«Произошел взрыв, все погибли, а его мать и трое ее детей не получили деньги, потому что деньги не полагались женщинам. У женщин не было прав», — рассказала актриса.

В результате все состояние, как она отметила, перешло к старшему мужчине в роду — 18-летнему родственнику. Актриса подчеркнула, что, несмотря на предполагаемые королевские корни, ее родители жили в крайней бедности.

Отец, по ее словам, много работал и со временем смог выкупить разрушенный семейный дом. Мать же пережила тяжелое детство: ее изъяли из семьи органы опеки из-за жестокого обращения, а в девять лет отдали в чужой дом, где она выполняла обязанности прислуги.

Стоун добавила, что ее родители рано поженились — в 16 и 17 лет — и фактически выживали в сложных условиях. У них не было близких, которые могли бы помочь. Актриса назвала то время «полной нищетой», а также отметила, что ее детство сложно назвать обычным.

