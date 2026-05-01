«Одиссея» Кристофера Нолана будет короче «Оппенгеймера»

Кристофер Нолан поделился тем, что хронометраж его нового фильма «Одиссея» будет короче, чем у «Оппенгеймера» – последней на данный момент выпущенной ленты режиссера, продолжительность которой составляет 3 часа.
«Это эпический фильм, но он будет, безусловно, короче. На нас оказывают огромное давление. Любой, кто мог бы взяться за «Одиссею» Гомера, должен воплотить надежды и мечты людей, которые хотят увидеть настоящее эпическое кино. Так что на нас лежит огромная ответственность», – поделился Нолан.
Премьера «Одиссеи» состоится 17 июля 2026 года. В фильме сыграли Мэтт Дэймон, Роберт Паттинсон, Том Холланд, Зендая и Энн Хэтэуэй. Известно, что на производство фильма потратили 250 млн долларов. Чтобы принести прибыль киностудии Universal Pictures, картина должна собрать в мировом прокате не менее 580 млн долларов. Сумма может увеличиться, когда станут известны итоговые затраты на маркетинг.