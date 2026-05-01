Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Одиссея» Кристофера Нолана будет короче «Оппенгеймера»

Премьера «Одиссеи» состоится 17 июля
Кадр из фильма «Одиссея»

Кристофер Нолан поделился тем, что хронометраж его нового фильма «Одиссея» будет короче, чем у «Оппенгеймера» – последней на данный момент выпущенной ленты режиссера, продолжительность которой составляет 3 часа.

«Это эпический фильм, но он будет, безусловно, короче. На нас оказывают огромное давление. Любой, кто мог бы взяться за «Одиссею» Гомера, должен воплотить надежды и мечты людей, которые хотят увидеть настоящее эпическое кино. Так что на нас лежит огромная ответственность», – поделился Нолан.

Премьера «Одиссеи» состоится 17 июля 2026 года. В фильме сыграли Мэтт Дэймон, Роберт Паттинсон, Том Холланд, Зендая и Энн Хэтэуэй. Известно, что на производство фильма потратили 250 млн долларов. Чтобы принести прибыль киностудии Universal Pictures, картина должна собрать в мировом прокате не менее 580 млн долларов. Сумма может увеличиться, когда станут известны итоговые затраты на маркетинг.