Вышел первый трейлер перезапуска «Обители зла»

Новую серию экранизаций популярной игры Resident Evil снимает прославившийся хоррорами «Орудия» и «Варвар» Зак Креггер

Кинокомпании Columbia Pictures и Sony Pictures официально представили первый тизер-трейлер нового фильма по серии игр Resident Evil — «Обитель зла».

В ролике показан главный герой по имени Брайан (Остин Абрамс), который работает медицинским курьером. Герой забредает в пустующий дом, после чего начинается цепь странных событий, в основе которых лежит игровой мотив о заражении людей вирусом. Со временем Брайан попадает в мегаполис (предположительно, в Раккун-Сити), с крыш которого на него падают зараженные люди, ставшие зомби.

Кадр из фильма «Обитель зла»
Кадр из фильма «Обитель зла»
Кадр из фильма «Обитель зла»
Кадр из фильма «Обитель зла»

Фильм станет второй попыткой перезапуска серии фильмов по Resident Evil. Режиссером картины выступил Зак Креггер, который снял успешный хоррор «Орудия» 2025 года.

Премьера новой «Обители зла» состоится 18 сентября 2026 года.