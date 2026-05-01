Перезапуск «Клиники» продлили на второй сезон

Шоураннеры перезапуска-продолжения «Клиники» официально анонсировали для сериала второй сезон. Причиной стал успех первого сезона. На данный момент нет никакой информации о том, каким будет релизное окно продолжения шоу.
Премьера перезапуска «Клиники» состоялась в ночь на 26 февраля 2026 года. В первом сезоне было 9 серий, последняя из которых вышла в ночь на 16 апреля. Таким образом, шоу получило одобрение на продолжение спустя две недели с финальной серии. Для сериалов с небольшим бюджетом это является хорошим показателем.
На старте перезапуск «Клиники» получил 87% «свежести» на Rotten Tomatoes, но уже через 2 месяца рейтинг вырос на 2 пункта. Известно, что первый эпизод перезапуска собрал 11,4 млн просмотров за 5 дней после премьеры – это лучший старт на телеканале ABC за год.