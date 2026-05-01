Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Лянка Грыу объяснила наличие агента на Западе

Актриса призналась, что не собирается переезжать за границу
Лянка Грыу на премьере фильма «Царевна-лягушка 2», фото: пресс-служба
Лянка Грыу на премьере фильма «Царевна-лягушка 2», фото: пресс-служба

У актрисы Лянки Грыу есть агент на Западе. Об этом она рассказала «Известиям».

«Есть. Потихоньку где-то пробую, скорее из интереса, закинуть удочку. Пока предлагают сериалы. Реже фильмы. Как правило, наших артистов приглашают, когда нужно сыграть русских. На самом деле все съемочные площадки по миру одинаковые», — рассказала она, отвечая на вопрос о наличии представителя в зарубежном кинематографе.

При этом цели переехать и работать за границей у актрисы нет. По ее словам, она всегда видела свою карьеру в России.

«У меня никогда не было пиетета перед западным кино. Я всегда хотела играть главные роли в Москве, в своей стране, на родном языке. С 18 лет, как только у меня стала складываться карьера, я поняла: нет никакого смысла куда-то ехать, что-то еще искать. Вот моя территория, на которой я могу реализовываться», — признается Лянка Грыу.

