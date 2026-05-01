Лянка Грыу объяснила наличие агента на Западе

У актрисы Лянки Грыу есть агент на Западе. Об этом она рассказала «Известиям».
«Есть. Потихоньку где-то пробую, скорее из интереса, закинуть удочку. Пока предлагают сериалы. Реже фильмы. Как правило, наших артистов приглашают, когда нужно сыграть русских. На самом деле все съемочные площадки по миру одинаковые», — рассказала она, отвечая на вопрос о наличии представителя в зарубежном кинематографе.
При этом цели переехать и работать за границей у актрисы нет. По ее словам, она всегда видела свою карьеру в России.
«У меня никогда не было пиетета перед западным кино. Я всегда хотела играть главные роли в Москве, в своей стране, на родном языке. С 18 лет, как только у меня стала складываться карьера, я поняла: нет никакого смысла куда-то ехать, что-то еще искать. Вот моя территория, на которой я могу реализовываться», — признается Лянка Грыу.
