«Грузовички» стартовали в прокате: «Сравнивают с «Тачками»

В российских кинотеатрах стартовал показ мультфильма «Грузовички». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Вольга».
Продюсер картины Денис Баглай отметил, что зрители начали оставлять первые отзывы к «Грузовичкам». По его словам, мультфильм сравнивают с проектами известных зарубежных студий.
«Поступают первые отзывы и сравнения — в том числе с легендарными “Тачками” от Pixar. Мы относимся к этому с улыбкой и, конечно, огромной благодарностью: лестно, когда твою работу ставят в один ряд с такой всемирно известной франшизой», — поделился продюсер.
Баглай не исключил, что в картине присутствует доля «импортозамещения», но «самого душевного и доброго». По словам продюсера, в мультфильме показан российский мир и соответствующие ему герои.
«Мы создавали мультфильм для зрителей, которые верят в дружбу, приключения и силу команды», — рассказал Баглай.
Мультфильм рассказывает о грузовичке-подростке Сане. Он покидает свой карьер и знакомится с городскими жителями. Однако над родным краем Сани возникает угроза. В горах над карьером проснулся вулкан. Герою и его новым друзьям предстоит понять, как справиться со стихией и предотвратить катастрофу.