Путин присвоил Нееловой звание Героя Труда

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил актрисе Марине Нееловой звание Героя Труда. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Нееловой Марине Мстиславовне — артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы “Московский театр “Современник””, — говорится в тексте документа.
