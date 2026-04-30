52-летняя Мария Голубкина рассказала о своей редкой патологии

52‑летняя Мария Голубкина вышла в свет на премьеру режиссерского дебюта Егора Бероева. В беседе с журналистами она рассказала о своей редкой патологии — гиперсомнии, расстройстве, характеризующемся чрезмерной дневной сонливостью или увеличением длительности ночного сна.
«У меня гиперсомния. Я могу в восемь часов вечера лечь и в десять утра подумать, что надо бы еще», — цитирует актрису KP.RU.
Артистка также подчеркнула свою непринужденность в отношении внешнего вида. «Да мне по барабану!» — прокомментировала она отсутствие макияжа. Кроме того, она отметила, что ее не волнует, если фотографы выложат в Сеть ее снимки без ретуши.
Ранее Мария Голубкина высказалась о возможном замужестве.