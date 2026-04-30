Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Прощание с актрисой из «Реальных пацанов» Мироновой пройдет 3 мая в театре

Похороны состоятся в Лысьве
Наталья Миронова
Наталья МироноваИсточник: Соцсети

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Прощание с заслуженной артисткой РФ Натальей Мироновой, известной по роли в эпизодах сериала «Реальные пацаны», пройдет 3 мая в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора театра Елена Карева, добавив, что похороны пройдут в тот же день на кладбище в Лысьве.

Миронова умерла 29 апреля на 57-м году жизни.

«Похороны будут третьего мая здесь же, в Лысьве, где она жила. Прощание будет в театре», — сказала собеседница. Она также сообщила, что причина смерти актрисы ей неизвестна.

Миронова родилась 15 сентября 1970 года. Она окончила Екатеринбургский театральный институт, играла в Брянском и Владимирском театрах драмы, а также Калининградском ТЮЗе. Служила в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина. В 2016 году получила звание заслуженной артистки РФ. Среди наиболее популярных киноработ актрисы: «Лифт уходит по расписанию», «Дальнобойщики-2» и «Реальные пацаны».