Прощание с актрисой из «Реальных пацанов» Мироновой пройдет 3 мая в театре

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Прощание с заслуженной артисткой РФ Натальей Мироновой, известной по роли в эпизодах сериала «Реальные пацаны», пройдет 3 мая в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора театра Елена Карева, добавив, что похороны пройдут в тот же день на кладбище в Лысьве.
Миронова умерла 29 апреля на 57-м году жизни.
«Похороны будут третьего мая здесь же, в Лысьве, где она жила. Прощание будет в театре», — сказала собеседница. Она также сообщила, что причина смерти актрисы ей неизвестна.
Миронова родилась 15 сентября 1970 года. Она окончила Екатеринбургский театральный институт, играла в Брянском и Владимирском театрах драмы, а также Калининградском ТЮЗе. Служила в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина. В 2016 году получила звание заслуженной артистки РФ. Среди наиболее популярных киноработ актрисы: «Лифт уходит по расписанию», «Дальнобойщики-2» и «Реальные пацаны».