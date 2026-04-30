79-летняя Голди Хоун раскрыла секрет 60-летней любви с Куртом Расселом

Актриса рассказала о большой семье и счастье без свадьбы
Голди Хоун и Курт РасселИсточник: Legion-Media.ru

79-летняя Голди Хоун в новом интервью журналу People поделилась секретом своего легендарного романа с Куртом Расселом, который длится уже почти 60 лет. Пара, познакомившаяся в 1966 году на съемках фильма «Один-единственный подлинно-оригинальный семейный оркестр», официально не жената, но это, по словам Хоун, только усиливает их связь.

«Когда я говорю о свободе, я имею в виду освобождение. Я не чувствую себя запертой в тиски. Мы не всегда соглашаемся, и это нормально. Мы оба спонтанны, и наши отношения пропитаны добром», — отметила актриса. Голди подчеркнула, что отказ от формального брака позволяет им оставаться близкими без давления обязательств.

Голди Хоун и Курт РасселИсточник: Rex / Fotodom.ru

У Голди и Курта большая семья: от предыдущих браков у нее сын Оливер и дочь Кейт Хадсон (звезда «Как отделаться от парня за 10 дней»), у него — сын Бостон. В 1986 году родился их общий сын Уайатт Рассел, который тоже стал актером. Пара воспитала детей вместе, и Рассел считается для Кейт настоящим отцом. Сегодня у них шестеро внуков.

Хоун также рассказала, что ее миссия — оставаться счастливой и быть примером для семьи.

«С возрастом это становится сложнее. Важно, как вы смотрите на жизнь и цените ее моменты», — заключила она.