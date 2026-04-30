Королева Камилла встретилась с Сарой Джессикой Паркер и Анной Винтур в Нью-Йорке

Королева упомянула, что есть возможность для совместного проекта
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика ПаркерИсточник: Legion-Media

29 апреля королева Камилла встретилась с исполнительницей роли Кэрри Брэдшоу в главном филиале Нью-Йоркской библиотеки. Она пообщалась с Сарой Джессикой Паркер во время совместного осмотра специально подобранных экспонатов из коллекции «Америка 250».

Впервые они встретились в ноябре прошлого года, когда Паркер посетила Кларенс-хаус в Лондоне на приеме, организованном Камиллой в честь вручения Букеровской премии 2025 года.

королева Камилла
королева КамиллаИсточник: Legion-Media

Накануне Камилле и Саре в сопровождении президента Нью-Йоркской публичной библиотеки, доктора Энтони Маркса, показали раритетные книги и документы, в том числе копию Декларации независимости, план Нью-Йорка, составленный картографом британской армии Джоном Монтрезором в 1775 году, и гравюру с изображением протеста против законопроекта об отмене Закона о гербовом сборе в США с комментариями Бенджамина Франклина.

Выступая на приеме, где присутствовала главный редактор Vogue Анна Винтур, Паркер высказалась о визите Камиллы: «Это здорово для всех жителей Нью-Йорка. У нас есть возможность поговорить о наших библиотеках и о грамотности. Я знаю, что королева уделяет много внимания этому вопросу в своей стране. Она даже упомянула, что есть возможность для своего рода совместного проекта».