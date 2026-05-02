В рамках интервью-шоу Кино Mail «Актеры говорят» Михаил Тройник признался своему коллеге по фильму «Коммерсант» Александру Петрову, почему хочет быть похожим на него.
Михаил отметил, что раньше у него было сложившееся мнение о Петрове. Актеры уже работали вместе на съемках комедии «Лавстори», но с тех пор многое изменилось. «Я имел про тебя некоторое предубеждение. Хотя мы с тобой снимались, но прошло 10 лет — сколько воды утекло», — начал Тройник.
По его словам, в индустрии о Петрове сложился устойчивый образ: много снимается, у всех на слуху. Однако личное общение перевернуло представление Михаила.
«Ты меня действительно поразил. Ты человек, который очень круто чувствует себя», — заявил он.
Тройник вспомнил завет Станиславского о том, что играть нужно от себя и как можно дальше. Но, по наблюдениям актера, многие артисты уходят в сторону, создавая на экране «другого себя», и это сразу бросается в глаза. В случае с Петровым все иначе.
«Ты, наверное, родился таким. У тебя есть крутое качество. Ты четко знаешь, где встать, где сесть, где вставить какую-то реплику, где засмеяться, где смолчать. У тебя очень крутое ощущение центра», — объяснил Тройник.
Он подчеркнул, что увидел в коллеге природный дар. Это редкое качество, которого, как признался сам Михаил, ему не хватает.
«Мне нужно искать: оттуда чуть-чуть, отсюда. А ты раз — и сразу чувствуешь, кто ты, что ты. И мне теперь хочется также, как ты, Саша», — резюмировал актер.
