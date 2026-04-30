Звезда «Дьявол носит Prada» Эмили Блант, которая замужем за Джоном Красински уже 16 лет, дала редкий комментарий о семейной жизни. В «Ночном шоу с Джимми Фэллоном» актриса с юмором призналась, что не выносит обтягивающие черные водолазки на мужчинах, включая мужа.
«Я терпеть не могу эти водолазки на мужчинах», — отметила Блант, вспомнив, как изначально критиковала такой стиль, но потом похвалила Красински за образ на церемонии «Золотого глобуса». Актриса также пошутила о коротких кожаных куртках и добавила, что их дочери — 12-летняя Хейзел и 9-летняя Вайолет — уже игнорируют ее советы по моде.
Интересно, что девочки недавно посмотрели оригинальный «Дьявол носит Prada» в преддверии сиквела, где Блант вернется к роли Эмили Чарльтон. Супруги, познакомившиеся в 2008-м, снимаются вместе в франшизе «Тихое место» и считаются одной из самых крепких пар Голливуда. У них двое детей, и Блант часто подчеркивает, что семья — ее главный приоритет.