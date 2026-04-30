Ирина Горбачева о способе пережить травлю: «Отвратительные ощущения»

Актриса Ирина Горбачева рассказала о своем проверенном способе пережить травлю. Советом она поделилась в новом выпуске шоу «Ужин с Роговым», вышедшем в VK Видео.
По словам знаменитости, ее очень расстраивает, когда хейт в сети неоправданный. Вместе с тем на травлю в сети она призвала не реагировать.
«Я с этим столкнулась два раза в жизни: отвратительные ощущения. При этом я понимала, что не буду ни слова говорить. Это вообще бесполезно. Нужно переждать», — уверена она.
Ранее Ирина Горбачева откровенно высказалась о жизни в менопаузе из-за удаления яичников.