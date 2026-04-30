Приемная дочь «лейтенанта Коломбо» покончила с собой

В 1960 году Питер Фальк женился на Элис Мэйо, с которой они вместе учились в Сиракузском университете. Их брак продлился 16 лет. За это время супруги удочерили дочерей Кэтрин и Жаклин. В 1977 году Фальк женился на коллеге по сериалу «Коломбо» Шире Дениз, которая чаще других появлялась в проекте как приглашенная актриса. Сам теледетектив умер в ночь на 24 июня в Лос-Анджелесе в 2011 году от болезни Альцгеймера.