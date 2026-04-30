Приемная дочь «лейтенанта Коломбо» покончила с собой

В Лос-Анджелесе покончила с собой приемная дочь актера Питера Фалька
Питер Фальк в сериале «Коломбо»

Приемная дочь американского актера Питера Фалька, известного по заглавной роли в сериале «Коломбо», покончила с собой в возрасте 60 лет, пишет TMZ.

Издание уточняет, что Жаклин Фальк совершила суицид в понедельник, 27 апреля, в своем доме в Лос-Анджелесе.

В 1960 году Питер Фальк женился на Элис Мэйо, с которой они вместе учились в Сиракузском университете. Их брак продлился 16 лет. За это время супруги удочерили дочерей Кэтрин и Жаклин. В 1977 году Фальк женился на коллеге по сериалу «Коломбо» Шире Дениз, которая чаще других появлялась в проекте как приглашенная актриса. Сам теледетектив умер в ночь на 24 июня в Лос-Анджелесе в 2011 году от болезни Альцгеймера.

Именно Фальк сделал из лейтенанта Коломбо легенду. Он отверг одежду, предложенную студией, и взял собственный потрепанный плащ, под который подобрал потрепанный «Пежо 403» 1959 года из гаража Universal. Детектив напевал песенку, которую актер помнил с детства, у него был бассет по имени Собака, жена и множество родственников, к мудрости которых его герой регулярно обращался.