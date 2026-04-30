«Школа магических зверей» выйдет в российский прокат

Картина рассказывает о девочке Иде, которая учится в школе с волшебными животными. В один день в учебное заведение поступает подруга Иды Мириам. Подруга героини получает своего необычного питомца — долгопята Фитцджеральдо. С этого момента Мириам открыла для себя мир чудес. Однако все не так хорошо, как казалось бы. Школа находится под угрозой закрытия.