«Школа магических зверей» выйдет в российский прокат

Фильм «Школа магических зверей. Хранители чуда» стартует 11 июня в России

Фильм «Школа магических зверей. Хранители чуда» выйдет 11 июня в российский прокат. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кинокомпании «Наше кино».

Картина рассказывает о девочке Иде, которая учится в школе с волшебными животными. В один день в учебное заведение поступает подруга Иды Мириам. Подруга героини получает своего необычного питомца — долгопята Фитцджеральдо. С этого момента Мириам открыла для себя мир чудес. Однако все не так хорошо, как казалось бы. Школа находится под угрозой закрытия.

Кадр из фильма «Школа магических зверей. Хранители чуда»

Ученицам предстоит победить в престижном конкурсе между другими учреждениями, чтобы сохранить свое. Тем временем волшебные питомцы становятся для ребят проводниками в мире эмоций. Они помогают понять себя, справиться с трудностями и сделать правильный выбор.

Фильм снят по мотивам книг-бестселлеров немецкой писательницы Маргит Ауэр. Ее детские фэнтези переведены более чем на 20 языков, а общий тираж превышает 8 млн проданных экземпляров по всему миру.