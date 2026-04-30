78-летняя звезда «Терминатора» Арнольд Шварценеггер и 51-летняя физиотерапевт Хизер Миллиган совершили редкий совместный выход в свет. Пара, которая уже 14 лет держит роман вдали от камер, была замечена на ужине в элитном ресторане Nobu в Лос-Анджелесе — любимом месте голливудских знаменитостей.
Шварценеггер выбрал casual-образ: чёрный пиджак поверх однотонной футболки и синие джинсы. Миллиган выглядела элегантно в белом костюме, дополнив его темными солнцезащитными очками и распущенными светлыми локонами. Это первое их появление вместе за год — последний раз папарацци ловили пару на свидании в апреле 2025-го.
Их история началась в 2012 году, когда Арнольд обратился к Хизер за реабилитацией после операции на плече по рекомендации Сильвестра Сталлоне. Роман завязался через год после громкого развода Шварценеггера с журналисткой Марией Шрайвер, с которой он прожил 25 лет и воспитал четверых детей. Скандал разрушил брак: выяснилось, что у Арнольда есть внебрачный сын Джозеф от домработницы. Несмотря на это, пара с Хизер остаётся вместе, хотя и избегает публичности.