«Это была полная нищета»: Шэрон Стоун вспомнила о тяжелом детстве и судьбе родителей

Актриса откровенно рассказала о тяжелом детстве в бедности и семейной истории с королевскими корнями
Шэрон Стоун
Шэрон СтоунИсточник: Legion-Media.ru

Шэрон Стоун в интервью откровенно рассказала о своем детстве, которое прошло в бедности и постоянной борьбе за выживание. Звезда «Основного инстинкта» призналась, что ее семейная история была куда сложнее, чем может показаться со стороны, а родителям приходилось буквально выкарабкиваться из нищеты.

Во время разговора с Дрю Бэрримор актриса также поделилась неожиданной деталью: по ее словам, в роду ее отца были люди с королевскими корнями, однако это не принесло семье никакого благополучия. Стоун объяснила, что после трагедии на нефтяной скважине деньги достались не вдове и детям, а старшему мужчине в семье, поскольку в те времена женщины не имели прав на наследство.

Актриса рассказала, что ее родители были вынуждены жить в крайне тяжелых условиях. Отец, по ее словам, позже выкупил семейный дом, который на тот момент находился почти в руинах, а мать выросла в бедности и с ранних лет столкнулась с жестоким обращением. Стоун отметила, что ее мать уже в детстве фактически работала прислугой, а затем очень рано вышла замуж.

Шэрон подчеркнула, что ее собственное детство тоже было далеко не безоблачным. Она назвала свою семейную историю «полной нищетой» и отметила, что оба родителя были почти сиротами и жили в эпоху, когда на их долю выпали Великая депрессия и тяжелые годы Второй мировой войны.