Ирина Горбачева откровенно высказалась о жизни в менопаузе из-за удаления яичников

Ирина Горбачева откровенно рассказала о жизни в менопаузе. Звезда сериала «Чики» стала гостьей свежего выпуска шоу «Есть вопросики» Иды Галич и поговорила на очень важную тему. Оказывается, много лет назад актрисе удалили яичники, из-за чего началась менопауза. Она предполагает, что это произошло на фоне сильного стресса из-за смерти мамы.

«В детском возрасте я получила очень сильный стресс, и организм перестал развиваться. Я очень долго, до 14 лет, была плоская, как доска. Ну, то есть такое андрогинное существо, мальчик-девочка», — поделилась актриса.

Она вспомнила, что вместе с бабушкой отправилась к гинекологу. Выяснилось, что яичников не видно — тогда было принято решение их удалить.

Сейчас знаменитость говорит об этом откровенно и с легкостью. Она уверена: именно так и нужно об этом говорить.

Ранее Ирина Горбачева рассказала, как выстраивает здоровые отношения с телом.