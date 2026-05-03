Стоит ли смотреть «Литвяк» – байопик легендарной летчицы от авторов «28 панфиловцев»

О чем фильм «Литвяк»
Командир эскадрильи капитан Алексей Соломатин (Петр Рыков) встречает пилота-новичка после первого боя. Находит для него ободряющие слова — главное, вернулся живой, стрелял, молодец, толк будет. Но командиру истребительного полка Николаю Баранову (Евгений Ткачук) приватно сообщает правду — пополнение безнадежно. Летать толком никто не умеет, не то что драться с фрицем.
Но есть и хорошие новости — их сообщает уже Баранов на командном пункте полка. Пришло еще одно пополнение, и не новички, а опытнейшие летчики-истребители. Можно даже сказать — асы! Но есть нюанс. Они женщины. Народ в лице боевых комэсков безмолвствует. В эскадрилью Соломатина распределяют летчицу Лидию Литвяк (Полина Чернышова), и это сообщение повергает капитана в ступор. Возможно, он никогда не видел женщин. Летающих — уж точно. Между тем, Лидия действительно оказывается асом и в первом же бою играючи сбивает фашиста. Долгие боевые будни в небе и на земле становятся фоном развития отношений Литвяк и Соломатина, от которых бравый капитан поначалу бежит как от огня.
Зачем смотреть
История самой результативной в истории женщины-истребителя Лидии Литвяк давно просилась на экран. Картина снята усилиями команды энтузиастов во главе с режиссером Андреем Шальопой, получивших известность благодаря народному фильму «28 панфиловцев». На «Литвяк» деньги тоже собирали всем миром — и, несмотря на значительный долгострой, их видно на экране.
Внушительный хронометраж в 2 часа 44 минуты вместил в себя множество эпизодов, периодов, сезонов жизни на войне и в тылу. Огромное внимание уделено самим воздушным боям, которые часто показаны от первого лица. Изображение отличается повышенной высокохудожественностью, яркими, насыщенными красками. Кадры напоминают соцреализм и суровый стиль Георгия Нисского, особенно его работы с низким расположением горизонта, такие, как «Над снегами», «Летное поле», «Аэропорт», «Утро на аэродроме». Вспоминаются и многочисленные работы Александра Дейнеки, который любил авиационные сюжеты — от известных мозаик на станции метро «Маяковская» до редких авангардных акварелей «Аэроплан и девушки».
Как и у Нисского, фоном пейзажей в «Литвяк» часто становится или огромное голубое небо, или эффектные закаты. Кадры так и просятся на открытки. Тем более, фильм снят долгими статичными кадрами. Ленту отличает тщательный подход к исторической фактуре, боевой технике, форме одежды. Говорят, к работе привлекли много консультантов, и это очень правильно.
Почему можно не смотреть
Жаль только, что среди этих консультантов не было специалистов по кино. Фильм снят элементарно немонтажно — диалоги тянутся длинными дублями на общих или средних планах. Но и редкие «крупняки» не спасают, поскольку проблема в правильных переходах, во внутрикадровом движении. В результате мы получаем не кино, а театр. В лучшем случае — театральную постановку, снятую для ТВ. Переход между эпизодами через затемнение тоже выглядит обычным неумением выстроить историю монтажно. Сравните с великим фильмом «Офицеры», где элегантно склеены целые эпохи.
Драматургически история застенчивого капитана, который каменеет при мысли о женщине, выглядит нелепо. Неловко не только персонажу, но и зрителям. Вообще, любовь и летчики — одна из богатых традиций отечественного кино. Достаточно вспомнить легендарную картину «Небесный тихоход», герои которой на словах декларировали, что «девушки потом», но на деле поступали совершенно наоборот. Да и герои «В бой идут одни старики» женобоязнью совершенно не страдали.
Операторская работа, такая живописная на пейзажах, в интерьерах буквально зияет провалами. Такое ощущение, что осветительные приборы вставлены прямо в оконные рамы декораций и выглядят как дырки, льющие белым светом. Открывается дверь в помещение, заходит человек с мороза — за дверью такая же белая дыра, а мороз не дает никакого пара. Хочется напомнить, что яркий солнечный свет за окном не выглядит как белый лист бумаги для принтера. Он имеет свою фактуру, а для павильонов существуют фотофоны. Которые как раз богато использованы в хромакейных съемках Москвы, но так грубо, что напоминают театральную декорацию.
Наконец, со съемками боев от первого лица получился явный перебор. Они мало что дают истории и в итоге оставляют ощущение, будто наблюдаешь за чужой игрой на авиасимуляторе. Их стоило бы оставить самый минимум и уделить больше внимания монтажной съемке диалогов, драматургии и динамике действия персонажей.