Стоит ли смотреть «Литвяк» – байопик легендарной летчицы от авторов «28 панфиловцев»

Но есть и хорошие новости — их сообщает уже Баранов на командном пункте полка. Пришло еще одно пополнение, и не новички, а опытнейшие летчики-истребители. Можно даже сказать — асы! Но есть нюанс. Они женщины. Народ в лице боевых комэсков безмолвствует. В эскадрилью Соломатина распределяют летчицу Лидию Литвяк (Полина Чернышова), и это сообщение повергает капитана в ступор. Возможно, он никогда не видел женщин. Летающих — уж точно. Между тем, Лидия действительно оказывается асом и в первом же бою играючи сбивает фашиста. Долгие боевые будни в небе и на земле становятся фоном развития отношений Литвяк и Соломатина, от которых бравый капитан поначалу бежит как от огня.