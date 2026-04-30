Тимур Родригез сделал предложение Кате Кабак

Известный шоумен Тимур Родригез и его избранница, актриса Катя Кабак встречаются уже почти два года. Их отношения развивались очень динамично, а на днях случилось, пожалуй, одно из самых важных событий: артист сделал девушке предложение. Причем место для этого было выбрано особенное — у знаменитого московского кинотеатра «Художественный». Когда Екатерина ответила согласием на тот самый вопрос, над главным входом зажглась трогательная надпись: «Она сказала “да”!».