Тимур Родригез сделал предложение Кате Кабак

Известный шоумен Тимур Родригез и его избранница, актриса Катя Кабак встречаются уже почти два года. Их отношения развивались очень динамично, а на днях случилось, пожалуй, одно из самых важных событий: артист сделал девушке предложение. Причем место для этого было выбрано особенное — у знаменитого московского кинотеатра «Художественный». Когда Екатерина ответила согласием на тот самый вопрос, над главным входом зажглась трогательная надпись: «Она сказала “да”!».
Сам Родригез подтвердил эту новость в своих социальных сетях. «Так и сказала!» — подписал совместные снимки Тимур. На трогательных кадрах видно и помолвочное кольцо невесты с крупным камнем. Интересно, что до начала романа пара была знакома целых 15 лет.