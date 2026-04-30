Кара Делевинь начинает музыкальную карьеру

Кара Делевинь готова добавить к своему резюме еще и профессию музыканта. 28 апреля, модель и актриса объявила о старте своей музыкальной карьеры с тура по 11 городам Европы, Великобритании и Северной Америки. «С радостью объявляю о своих первых сольных концертах! Я усердно репетировала, не могу дождаться, когда сыграю эти концерты», — написала 33-летняя Делевинь в посте в своих социальных сетях.
Вместе с подписью Делевинь поделилась постером своего тура, на котором она изображена прислонившись к стене в белой майке и джинсах с кожаными вставками. Она также опубликовала видеоклип, где исполняет одну из своих рок-композиций на гитаре. «Музыка. Она всегда была моим самым большим страхом и моей самой большой любовью», — призналась Кара