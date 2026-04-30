Неузнаваемый Верник в роли тусовщика снимается с Вилковой в сериале: первые кадры

В комедии «На своей волне» 62-летний Игорь Верник играет длинноволосого прожигателя жизни
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Игорь Верник и Екатерина Вилкова на съемках сериала «На своей волне»
Игорь Верник и Екатерина Вилкова на съемках сериала «На своей волне»

Появились первые кадры со съемок комедийного сериала «На своей волне». Главные роли в проекте исполнили Игорь Верник, а также Екатерина ВилковаИлья Любимов и Алика Смехова. Режиссером выступил Урал Сафин, известный по работам «Планетяне» и «Остаться друзьями».

Сюжет строится вокруг Артема Светлова (Верник), которого все зовут просто Светлый. Тридцать лет назад он решил жить в свое удовольствие и уехал в солнечный Таиланд. Размеренную череду тусовок прерывает бюрократия — герою приходится вернуться в Москву, чтобы уладить дела с документами и поскорее улететь обратно на райский остров. Но дома его ждет неожиданность: выросшая дочь-карьеристка (Вилкова), у которой уже трое детей и масса претензий к отцу.

Кадр из сериала «На своей волне»
Кадр из сериала «На своей волне»

Основной съемочный процесс развернулся в Москве, но часть сцен уже отсняли в Таиланде — именно там главный герой провел долгие годы.

Игорь Верник, представший на первых фото со съемок с длинными волосами, признался, что герой ему очень близок: «Это та часть меня, которую знает только очень узкий круг людей. Как правило, в кино я играю совсем других персонажей». Ранее актер признавался, что впервые отрастил бороду ради роли.

Кадр из сериала «На своей волне»
Кадр из сериала «На своей волне»

«Светлый — это человек, который когда-то решил, что хочет и может прожить жизнь только для себя: тратить ее на удовольствие, отказаться от ответственности, забыть прошлое и не думать о будущем, существуя только в сегодняшнем дне. При этом у него хулиганская натура, дерзкий юмор», — поделился 62-летний актер.

Кадр из сериала «На своей волне»
Кадр из сериала «На своей волне»

Екатерина Вилкова поделилась ожиданиями: «Очень хочется, чтобы за внешне теплой семейной историей зритель смог поговорить с собой о важных вещах: непростых семейных связях, взаимоотношениях со старшим поколением, эмоциях, которые мы транслируем детям».

Кадр из сериала «На своей волне»
Кадр из сериала «На своей волне»

Илья Любимов отметил: «Для нас с моей супругой Катей (Екатерина Вилкова — прим. ред.) совместные проекты — всегда проверка на прочность. И работая сейчас на одной площадке, мы с удовлетворением отмечаем, что эту проверку проходим на отлично».

Кадр из сериала «На своей волне»
Кадр из сериала «На своей волне»

Премьера проекта состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Кион. Дата премьеры пока неизвестна.