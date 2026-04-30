Появились первые кадры со съемок комедийного сериала «На своей волне». Главные роли в проекте исполнили Игорь Верник, а также Екатерина Вилкова, Илья Любимов и Алика Смехова. Режиссером выступил Урал Сафин, известный по работам «Планетяне» и «Остаться друзьями».
Сюжет строится вокруг Артема Светлова (Верник), которого все зовут просто Светлый. Тридцать лет назад он решил жить в свое удовольствие и уехал в солнечный Таиланд. Размеренную череду тусовок прерывает бюрократия — герою приходится вернуться в Москву, чтобы уладить дела с документами и поскорее улететь обратно на райский остров. Но дома его ждет неожиданность: выросшая дочь-карьеристка (Вилкова), у которой уже трое детей и масса претензий к отцу.
Основной съемочный процесс развернулся в Москве, но часть сцен уже отсняли в Таиланде — именно там главный герой провел долгие годы.
Игорь Верник, представший на первых фото со съемок с длинными волосами, признался, что герой ему очень близок: «Это та часть меня, которую знает только очень узкий круг людей. Как правило, в кино я играю совсем других персонажей». Ранее актер признавался, что впервые отрастил бороду ради роли.
«Светлый — это человек, который когда-то решил, что хочет и может прожить жизнь только для себя: тратить ее на удовольствие, отказаться от ответственности, забыть прошлое и не думать о будущем, существуя только в сегодняшнем дне. При этом у него хулиганская натура, дерзкий юмор», — поделился 62-летний актер.
Екатерина Вилкова поделилась ожиданиями: «Очень хочется, чтобы за внешне теплой семейной историей зритель смог поговорить с собой о важных вещах: непростых семейных связях, взаимоотношениях со старшим поколением, эмоциях, которые мы транслируем детям».
Илья Любимов отметил: «Для нас с моей супругой Катей (Екатерина Вилкова — прим. ред.) совместные проекты — всегда проверка на прочность. И работая сейчас на одной площадке, мы с удовлетворением отмечаем, что эту проверку проходим на отлично».
Премьера проекта состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Кион. Дата премьеры пока неизвестна.