«Выготский»
Награды 48-го ММКФ: Серебряный святой Георгий за лучшее исполнение мужской роли (Сергей Гилев), Серебряный святой Георгий за лучшую режиссерскую работу (Антон Бильжо).
1930-е, индустриализация идет полным ходом, СССР нужен «новый человек», идеальный гражданин, который двинет страну в светлое марксистское будущее. 37-летний ученый Лев Выготский (Сергей Гилев) получает приглашение создать и возглавить психологический отдел во Всесоюзном институте экспериментальной медицины. Но беспощадный туберкулез, давление чиновников и мучительное противоречие между собственными теориями и партийной идеологией тормозят Выготского, подвергая его жизнь и работу всесторонней опасности.
«Выготский» Антона Бильжо легко жонглирует историческими личностями, от Троцкого до Эйзенштейна, и реальными событиями, но банальным байопиком его едва ли назовешь. Детские травмы, сны и флешбэки благодаря операторским кульбитам Данилы Фомичева слились в непрерывно движущийся калейдоскоп эпизодов из жизни не гениального ученого, а выдающегося человека. Идеям и методам Выготского в фильме отведено не так много времени, как его творческим порывам и личным отношениям с семьей, друзьями и подопечными.
Забрасывая Льва Выготского то в предрепрессионную Москву, то в дореволюционный Гомель, фильм без толики пафоса, но с морем юмора рисует портрет вдохновенного, мечтательного, немного даже наивного гуманиста, тихо плывущего против системы, но не пытающегося с ней бороться. Похожий образ Сергей Гилев уже воплощал в «Планете» — неофициальном байопике Павла Клушанцева. Но фильму Михаила Архипова не хватило динамики, теплого ретро-воздуха и иронии «Выготского», превращающих рассказ о драматичной судьбе в жизнеутверждающий танец.
«Температура вселенной»
Награды 48-го ММКФ: Серебряный святой Георгий за лучший фильм конкурса «Русские премьеры».
Тихая история об одиночестве разворачивается на фоне горных пейзажей поселка Нижний Архыз, где древнее городище соседствует с крупнейшим в Евразии оптическим телескопом, жители не запирают квартиры, а астрономы-романтики посвящают свою жизнь изучению звезд. Наташа (Дарья Семенова) мечется между работой в астрофизической лаборатории и домом с пустым холодильником – из последних сил она держится за разваливающийся, как ее старенькая «Нива», брак: готовит супругу Андрею (Антон Эльдаров) сюрприз на день рождения. По ее просьбе в поселок приезжает давний друг мужа, историк Сергей (Григорий Сиятвинда) из Новосибирска. И шло бы все по плану, но Андрей извиняется по телефону, что не приедет. Вообще больше никогда. Порыдав в плечо Сергею, Наташа решает, что предательство именинника — не повод отменять праздник.
Переждав волну критики и отзыв прокатного удостоверения у спорной комедии «Непосредственно Каха. Другой фильм», режиссер Виктор Шамиров для нового проекта воссоединяется со сценаристом Ольгой Мотиной-Супоневой, с которой работал над сериалами «Большая секунда» и «Меньшее зло». Проверенный альянс снова сработал — «Температура вселенной» наполнена теми же теплым шармом и нежной грустью, что и «Большая секунда».
Лишенная надрыва и сотканная из точных живых диалогов, интеллигентного юмора и бытового символизма, драма о тотальном одиночестве оборачивается маленьким смешным эпизодом из жизни космических песчинок, который греет душу простой идеей о том, что в этом странном мире все мы немножко инопланетяне.
«Машенька»
Награды 48-го ММКФ: специальный диплом жюри «Самому искреннему и смелому герою».
Эдик восстанавливается после длительного запоя в «ангаре спасения» — теплой палатке, где бездомные могут поесть, постричься, промыть раны и взять чистую одежду. С влажными глазами он вспоминает службу в Макеевке, с ехидной улыбкой объясняет свою зависимость генетической слабостью к алкоголю. Непринужденный титр поясняет: это должен был быть фильм о бездомном ветеране, но продюсер ленты Мария Гаврилова влюбилась и изменила историю. Следующий час посвящен нездоровой лавстори Эдика и Маши, рассказанной буквально из их спальни.
Едва выпустив на экраны скандальный док «Емельяненко», Валерия Гай Германика продолжает свой рейд по профилактике алкоголизма фильмом «Машенька». Граница между наблюдателем и героем в картине разрушается настолько старательно, что первый (в лице продюсера Маши) становится вторым. Именно ее имя выносится в заголовок, и именно ей жюри ММКФ присуждает диплом: за искренность — по отношению к зрителю, к Эдику и к собственному сыну-подростку Ване, и за смелость показать созависимые отношения без прикрас, да еще и родить в кадре.
Крупнейшие планы, правильные вопросы и точные паузы — Германика подтверждает свой талант документалиста, заставляя одних зрителей смеяться над страшным, а других обнаруживать болезненное сходство с Машей и Ваней. Сильнее всей драматургии и саркастичного монтажа работает заключительный контрапункт: вроде бы оптимистичный финал не внушает никаких надежд, оставляя нас и героев с изнуряющим тремором и похмельной горечью во рту.
«Песни джиннов»
Хвастливый индийский промоутер Дани (Вьом Ядав) без гроша в кармане организовывает концерт Юли Волковой из «Тату» в лучшем клубе Гоа. Две русские актрисы (Анастасия Негинская, Виктория Мирошниченко) встречают Новый год в подернутом дымкой ночном Варанаси. На улицах и в клубах беспрерывно проходят танцевальные баттлы. В волшебном красном ашраме гуру исцеляет тела и души музыкой.
«Это самый сложный наш фильм», говорит про «Песни джиннов» режиссер Роман Михайлов – и не обманывает. Качающаяся камера Алексея Родионова отправляет зрителей в метафорическое плавание по мифологии и философии разных стран и культур. Безжалостный к малейшим изменениям мимики объектив Максима Дроздова водит нас по лабиринтам священного города. Два оператора — не только соавторы, но и участники двух историй, на первый взгляд, не связанных между собой, но ведущих непрерывный диалог через пасхалки, зацепки и сюжетные переклички.
Через сновидческие образы, музыку, танец и обрывки воспоминаний Роман Михайлов делится своим интеллектуальным и духовным багажом, но говорит в итоге об одном — о любви, о которой, верно следуя своему девизу, продолжает снимать. Попутно увлекая своих героев и зрителей в трансцендентный кинематографический опыт, погружая в транс — трудно осознаваемый, но дружелюбный и безопасный.
«Шурале»
С женихом Мишей (Максим Матвеев) свободолюбивая Айша (Алина Насибуллина) – как красивая птичка в стеклянной клетке: он устраивает вечеринку в честь ее дня рождения, зовет полезных для себя гостей, выбирает ей платье. Странный ночной звонок становится поводом сбежать: узнав об исчезновении брата Тимура (Геннадий Блинов), Айша срывается в родное село. Немногословные местные сообщают: Тимур руководил бригадой, вырубившей священную рощу, в разгар работ ушел в лес, где, по легенде, обитает дух Шурале, и пропал. Поиски оборачиваются для Айши пугающим путешествием к корням и природе — окружающей и своей собственной.
Своим полнометражным дебютом актриса и режиссер Алина Насибуллина экранизирует татарский миф о духе Шурале, который защищает лес, но в то же время любит нападать на людей и воровать коней. Насыщенный зеленью, наполненный треском костра и скрипом деревьев вместо саундтрека, «Шурале» через этнические сказки говорит об идентичности и поиске своего места в мире. Но в затуманенном воздухе фильма, в загадочных полунамеках и угрозе, исходящей от всех мужских персонажей, улавливается сдавленный шепот о чем-то более тревожном. В формате редкого для России фолк-хоррора Насибуллина создает атмосферу триллера, в котором будто Дэвид Линч встретился с Романом Михайловым — недаром последний играет в фильме чуть ли не самую выразительную роль.