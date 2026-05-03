Тихая история об одиночестве разворачивается на фоне горных пейзажей поселка Нижний Архыз, где древнее городище соседствует с крупнейшим в Евразии оптическим телескопом, жители не запирают квартиры, а астрономы-романтики посвящают свою жизнь изучению звезд. Наташа (Дарья Семенова) мечется между работой в астрофизической лаборатории и домом с пустым холодильником – из последних сил она держится за разваливающийся, как ее старенькая «Нива», брак: готовит супругу Андрею (Антон Эльдаров) сюрприз на день рождения. По ее просьбе в поселок приезжает давний друг мужа, историк Сергей (Григорий Сиятвинда) из Новосибирска. И шло бы все по плану, но Андрей извиняется по телефону, что не приедет. Вообще больше никогда. Порыдав в плечо Сергею, Наташа решает, что предательство именинника — не повод отменять праздник.