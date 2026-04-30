В русскоязычной адаптации фильма «Дьявол носит Prada 2» героиня Мэрил Стрип снова заговорит голосом Эвелины Хромченко. Телеведущая опубликовала в своих соцсетях снимки, на которых запечатлен процесс записи.
«20 лет назад я озвучивала героиню Мэрил Стрип, чтобы сделать пиар своему журналу. А теперь Миранда Пристли говорит моим голосом, потому что об этом попросили зрители», — поделилась звезда «Модного приговора».
В 2006 году Хромченко занимала пост главного редактора журнала L"Officiel, и казалось логичным, что именно ее голосом заговорила шеф модного издания «Подиум» Миранда Пристли в фильме «Дьявол носит Prada». К тому же, помимо знания мира модной прессы изнутри и звездного статуса, у Эвелины Хромченко имелся опыт работы на радио. Ее спокойный, но надменный тон добавил персонажу Мэрил Стрип новые грани.
Режиссер дубляжа «Дьявол носит Prada 2» Сергей Пасов уверен, что и спустя двадцать лет Хромченко — идеальный вариант для озвучивания героини Стрип.
«Невозможно представить себе Миранду Пристли в адаптации русскоязычной версии с другим голосом, — говорит Пасов. — Несколько поколений девушек, посмотревших “Дьявол носит Prada” на русском языке, “мечтают об этой работе” благодаря игре Мэрил Стрип и голосу Эвелины Хромченко».
В мировой прокат фильм «Дьявол носит Prada 2» выходит 1 мая.