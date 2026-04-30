Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эвелина Хромченко спустя 20 лет вновь озвучила Миранду Пристли

В российском дубляже фильма «Дьявол носит Prada 2» у героини Мэрил Стрип будет узнаваемый надменный тон
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»

В русскоязычной адаптации фильма «Дьявол носит Prada 2» героиня Мэрил Стрип снова заговорит голосом Эвелины Хромченко. Телеведущая опубликовала в своих соцсетях снимки, на которых запечатлен процесс записи.

«20 лет назад я озвучивала героиню Мэрил Стрип, чтобы сделать пиар своему журналу. А теперь Миранда Пристли говорит моим голосом, потому что об этом попросили зрители», — поделилась звезда «Модного приговора».

Эвелина Хромченко / фото: соцсети

В 2006 году Хромченко занимала пост главного редактора журнала L"Officiel, и казалось логичным, что именно ее голосом заговорила шеф модного издания «Подиум» Миранда Пристли в фильме «Дьявол носит Prada». К тому же, помимо знания мира модной прессы изнутри и звездного статуса, у Эвелины Хромченко имелся опыт работы на радио. Ее спокойный, но надменный тон добавил персонажу Мэрил Стрип новые грани.

Эвелина Хромченко / фото: соцсети

Режиссер дубляжа «Дьявол носит Prada 2» Сергей Пасов уверен, что и спустя двадцать лет Хромченко — идеальный вариант для озвучивания героини Стрип.

«Невозможно представить себе Миранду Пристли в адаптации русскоязычной версии с другим голосом, — говорит Пасов. — Несколько поколений девушек, посмотревших “Дьявол носит Prada” на русском языке, “мечтают об этой работе” благодаря игре Мэрил Стрип и голосу Эвелины Хромченко».

В мировой прокат фильм «Дьявол носит Prada 2» выходит 1 мая.