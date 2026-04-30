Егор Бероев рассказал, как изменилась его жизнь с появлением молодой супруги. В 2026 году артист женился на 21-летней актрисе Анне Панкратовой. Он сблизился с ней во время съемок фильма «Кукла».
По словам 48-летнего актера, раньше он был более эмоциональным, а сейчас стал спокойнее. Бероев намекнул, что такие внутренние изменения в нем произошли благодаря близким людям.
«Конечно, я поменялся. Раньше был эмоционально подвижный, зажигался как спичка, потому что мне казалось, что таким должен быть актер. Теперь я стал гораздо спокойнее, спасибо тем людям, которые рядом. В моей жизни сейчас практически отсутствуют конфликты», — заявил артист.
Актер также вспомнил, что на него сильно повлиял фильм «Дорога к дому», где он сыграл священника. После участия в этом проекте Бероев перестал использовать в своей речи нецензурные слова.
Звезда фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» признался, что на съемках бывает эмоциональным, потому что это необходимо для работы. А вот в жизни он теперь более умиротворенный.
«На площадке я эмоционально вхожу в работу, потому что в свое время мне как актеру не всегда хватало режиссерской энергии. И со своей стороны я стараюсь актерам помочь. Но в жизни лишние эмоции не нужны. Мы живем в непростое время, когда нужно с принятием относиться ко всему, быть добрее к окружающим», — подчеркнул режиссер.
Напомним, в начале 2026-го Егор Бероев сообщил, что расстался с Ксений Алферовой. Он прожил с ней в браке более 20 лет.
Артисты разошлись еще в 2022 году, но официально оформили развод только в 2025-м, когда их дочери Евдокии исполнилось 18 лет.
По слухам, сейчас Бероев готовится вновь стать отцом. Как сообщают СМИ, Панкратова ждет ребенка от артиста.
Накануне Егор Бероев впервые вышел в свет со своей 21-летней женой Анной Панкратовой.