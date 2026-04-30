Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бероев рассказал, как на него влияет 21-летняя жена: «Я стал спокойнее»

Актер признался, что в его жизни сейчас практически нет конфликтов
ЕГор Бероев и Анна Панкратова, фото: пресс-служба
Егор Бероев рассказал, как изменилась его жизнь с появлением молодой супруги. В 2026 году артист женился на 21-летней актрисе Анне Панкратовой. Он сблизился с ней во время съемок фильма «Кукла».

По словам 48-летнего актера, раньше он был более эмоциональным, а сейчас стал спокойнее. Бероев намекнул, что такие внутренние изменения в нем произошли благодаря близким людям.

Анна Панкратова, фото: пресс-служба
«Конечно, я поменялся. Раньше был эмоционально подвижный, зажигался как спичка, потому что мне казалось, что таким должен быть актер. Теперь я стал гораздо спокойнее, спасибо тем людям, которые рядом. В моей жизни сейчас практически отсутствуют конфликты», — заявил артист.

Актер также вспомнил, что на него сильно повлиял фильм «Дорога к дому», где он сыграл священника. После участия в этом проекте Бероев перестал использовать в своей речи нецензурные слова.

Звезда фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» признался, что на съемках бывает эмоциональным, потому что это необходимо для работы. А вот в жизни он теперь более умиротворенный.

Анна Панкратова и Егор Бероев на премьере фильма «Кукла», фото: пресс-служба
«На площадке я эмоционально вхожу в работу, потому что в свое время мне как актеру не всегда хватало режиссерской энергии. И со своей стороны я стараюсь актерам помочь. Но в жизни лишние эмоции не нужны. Мы живем в непростое время, когда нужно с принятием относиться ко всему, быть добрее к окружающим», — подчеркнул режиссер.

Напомним, в начале 2026-го Егор Бероев сообщил, что расстался с Ксений Алферовой. Он прожил с ней в браке более 20 лет.

Артисты разошлись еще в 2022 году, но официально оформили развод только в 2025-м, когда их дочери Евдокии исполнилось 18 лет.

Егор Бероев, Ксения Алферова
По слухам, сейчас Бероев готовится вновь стать отцом. Как сообщают СМИ, Панкратова ждет ребенка от артиста.

Накануне Егор Бероев впервые вышел в свет со своей 21-летней женой Анной Панкратовой. 