Егора Бероева раскритиковали из-за его слов о 21-летней супруге

Публичное выступление Егора Бероева на премьере фильма «Кукла» вызвало бурную реакцию в интернете. Актер вышел на сцену, чтобы обратиться к своей новой возлюбленной Анне Панкратовой, которая исполнила в картине главную роль. Он поблагодарил ее за поддержку и понимание, а также за тот путь, который они прошли вместе во время съемок.
«Я благодарю Анну Панкратову за ее талант, за ее профессионализм, за все то настоящее, что ты привнесла в свою работу!» — заявил Бероев со сцены.
Однако зрители и пользователи Сети оценили его слова иначе. Многие сочли такое заявление неуважением к Ксении Алферовой, с которой артист расстался совсем недавно. Дополнительное раздражение вызвал и тот факт, что текст своей речи Бероев зачитывал с экрана телефона.
«Очень неуважительно по отношению к бывшей жене. Ничего, карма работает быстро», «А просто без шпаргалки никак?», «Какой путь? Куда он плелся?» — пишут пользователи под видео с обращением Бероева к Панкратовой.